Ardahan Belediyesi Pandemi ile mücadeleyi sürdürüyor - Son Dakika

Kent genelinde dolmuş ve taksi durakları, halk pazarı ile kamu kuruluşları dezenfekte edildi. Ayrıca ekipler, belediye ve nikah salonunda belli aralıklarla dezenfekte işlemi gerçekleştirmeyi sürdürüyor. - ARDAHAN

Korona virüsle mücadeleye salgının ülkemizde görüldüğü ilk günkü hassasiyetle devam eden belediye ekipleri dezenfekte faaliyetlerini de sürdürüyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu