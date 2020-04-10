Ardahan Belediyesi pazarda maske dağıttı - Son Dakika

Ardahan Belediyesi pazarda maske dağıttı
6 saat önce
Ardahan Belediyesi bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.
Ardahan Belediyesi bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.
Ardahan Belediyesi, yeni korona virüse (COVID19) karşı başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmaları kapsamında kapalı halk pazar yerinde Pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı. Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getrdiler. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:36 Kaynak: İHA
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