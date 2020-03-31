Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

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Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
6 saat önce
Ardahan'da Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iş yerleri kapandı, sokak hayvanları beslenememeye başladı.
Ardahan'da Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iş yerleri kapandı, sokak hayvanları beslenememeye başladı.
Korona virüsü dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için kolları sıvayan Ardahan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için şehir merkezindeki parklara mama ve su bıraktı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
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