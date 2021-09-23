Ardahan Belediyesi su şebeke hattına sabotaj düzenlendi - Son Dakika

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Şehrimizin şah damarı dediğimiz ana şebeke hattına saldırı düzenlenmiştir. Bu yapılan vatan hainliğidir. Ardahan'a ve Ardahanlıya ihanettir" dedi.

Ardahan Belediyesinin Çataldere köyünde bulunan ana şebekeyi besleyen içme suyu hatlarına sabotaj yapıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz 19 Eylül Pazar günü Ardahan Belediyesine düşen ihbar ile harekete geçildi. Çataldere köyü sınırlarında bulunan şehir ana şebeke boru hattı parçalanmış ve şehre giden su miktarında azalma ve kesilmeler meydana gelmişti.

Başkan Demir, "Biliyorsunuz 19 Eylül Pazar günü Çataldere köyü (Kunzut) dediğimiz mevkide şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattımıza saldırı gerçekleşti. Gerek sosyal medyadan gerek ise yazılı basından sesimizi duyurmaya çalıştık ama durumun ehemmiyeti daha ciddi boyutlardadır. Saldırının düzenlendiği hat Ardahan şehir merkezindeki bütün mahallerimizi besleyen ana şebeke hattımızdır. Bundan 18 yıl önce Mikail Kayatürk Belediye Başkanımız tarafından yapılan bu hatta o günden bugüne ilk defa böyle bir saldırı yapılmıştır. Taşla sopayla kırılmayacak 300'lük PVC boru gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Su hattının beton kapağı özellikle yerinden kaldırılmış kilitleri kırılmış bu sabotaj gerçekleşmiştir" dedi.

Başkan Demir birkaç gün önce de su motorlarına benzer saldırının yapıldığını söyledi. Demir, "Yine bu saldırıdan birkaç gün öncesine kadar da su motorlarımızın olduğu kutuların kapakları ve kilitleri kırılmış, su depolarımızın kameraları tahrip edilmiş su motorları durdurulup kabloları koparılmıştır. Bu yapılan Vatan hainliğidir. Ardahan'a ve Ardahanlı'ya ihanettir" dedi.

Demir, "Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur. Çünkü biz bütün siyasi partilerimizle barış içerisinde canla başla birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Bütün siyasi partilerimize, milletvekilimize teşekkür ediyorum. Bu sabotajın, bu ihanetin ve bu terör eyleminin arkasında herhangi bir siyasal anlayışın olmadığına vicdanımız kadar eminiz. Kıymetli Ardahanlılar bu sadece Ardahan Belediyesi'nin meselesi değildir. Bu şehir hepimizin. Bu konu ciddidir, elzemdir ve en önemlisi de hayatidir.

Bugün boruyu kıran yarın içme suyu hattımıza başka bir şey de katabilir. O yüzden sizlerin aracılığıyla bütün kamu kurumlarını göreve çağırıyoruz. Gerek kamu kurumlarını gerekse Ardahanlı hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler bu arada konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunu yapanları adalete teslim edinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir" dedi.

(Olgun Yıldız/İHA)