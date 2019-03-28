Son Dakika Haberleri: Ardahan Beyaza Bürüdü

Ardahan Beyaza Bürüdü

23 dakika önce

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ardahan Beyaza Bürüdü, System.String[]
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Ardahanlılar için kar yağışı sürpriz olmadı. Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kent beyaza büründü. Mayıs ayına kadar bile kar yağışının görülebildiği ilde vatandanlar çok da şaşkınlık yaşamadı.

(Olgun Yıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 23:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Beyaza Bürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]