Ardahan beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan beyaza büründü - Son Dakika

Ardahan beyaza büründü

6 saat önce

Ardahan'da dün gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı Mart ayının ortasında kenti beyaza bürüdü.

Ardahan beyaza büründü, System.String[]

Ardahan'da dün gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı Mart ayının ortasında kenti beyaza bürüdü.


Ardahan, yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pazar gününden beri etkili olan soğuk hava önce yüksek kesimlerde, daha sonrada kent merkezinde kar yağışına sebep oldu. Uzun süre devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.


Kışı yaz havasında geçirdiklerini söyleyen Ayhan Özçelik, "Kışın yazdı şimdi yeniden kışa döndük, ne olacak bilmem. Odun, kömür de bitti. Allah yardım etsin" dedi.


Ardahan Belediyesi, yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerce cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına 24 saat aralıksız devam eden Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm cadde ve sokaklar ile kaldırım ve yol kenarlarını temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen son hava tahminlerine göre, kar yağışı ve soğuk hava birkaç gün daha etkili olacak. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı         
22:27
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek         
21:19
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:28:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]