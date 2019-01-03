Son Dakika Haberleri: Ardahan Buz Kesti

Ardahan Buz Kesti

1 saat önce

Ardahan buz kesti -Dün gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 22, Hanak'ta 18, kent merkezinde 16, Çıldır'da 15, Damal'da 13, Posof'ta 9 derece ölçüldü.

Ardahan buz kesti
-Dün gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 22, Hanak'ta 18, kent merkezinde 16, Çıldır'da 15, Damal'da 13, Posof'ta 9 derece ölçüldü.

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 22, Hanak'ta 18, kent merkezinde 16, Çıldır'da 15, Damal'da 13, Posof'ta 9 derece ölçüldü. Kenti etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle esnafın işleri de olumsuz yönde etkilendi. Sibirya soğukları nedeniyle işlerin durduğunu dile getiren esnaf zor durumda.
İşlerin düştüğüne dikkat çeken esnaf, "Şu anda Ardahan'daki soğuklardan dolayı bizim gibi bir çok esnaf ne vergisini yatırabiliyor, ne sigortalarını yatırabiliyor. ve çek ile senetlerini de ödeyemiyor. Şu anda Ardahan'da 4 bin 500'ün üzerinde icra dosyasının olduğunu biliyoruz. Esnaf çok büyük sıkıntıda. Soğuk hava şartları nedeniyle esnaf iş yapamaz durumda." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Hanak, Damal, Çıldır, Ardahan, Yerel
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