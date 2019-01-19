Son Dakika Haberleri: Ardahan Buz Kesti

Ardahan Buz Kesti

21 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Ardahan Buz Kesti, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Erzurum ve Kars'ta 20, Erzincan'da 11, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 5 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 29 derece olarak kaydedildiği Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Göle'de soğuk havanın etkisiyle benzin istasyonlarında pompalar dondu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Göle, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen

Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü 5 Yıl Önce Doğu Karadeniz'de Üretimine Başlanan Beyaz Çayın Kilosu 4 Bin TL'den Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 13:12:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Buz Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]