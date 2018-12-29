Son Dakika Haberleri: Ardahan Buz Kesti: Eksi 27

Ardahan Buz Kesti: Eksi 27

34 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı.

Ardahan Buz Kesti: Eksi 27, System.String[]
Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatırken dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu. Soğuk hava Ardahan'da hayatı adeta esir aldı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,7 dereceyle Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Sedat Göncü isimli vatandaş, "Bu akşam sıcaklık eksi 27 dereceye kadar düştü. Sabah erken saatlerinde işe gidiyoruz. Sakallardan da belli olduğu gibi çok kötü bir soğuğumuz var. Allah dışarıda kalanlara sabır versin" şeklinde konuştu.

(Olgun Yıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:11 Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel
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