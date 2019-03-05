Ardahan Buz Kesti; Göle Eksi 24,6'yı Gördü

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 24,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 24,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.



İlkbahara girilmesine karşın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kara kış etkisini sürdürüyor. Kar yağışının kesilmesinin ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 24,6 dereceyi gösterdi. Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Bölgede diğer kentler de buz kesti. Termometreler dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20,4, Kars'ta 14,6, Erzurum'da 11, Ağrı'da 3,5, Erzincan'da 1,4 dereceyi gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu.



Yoğun kar yağışı kayak merkezlerinde yüzleri güldürdü. Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 195 santime ulaştı. Kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 107, Kars Sarıkamış'ta 92, Ardahan Yalnızçam'da 30 santim olarak ölçüldü.



METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinde akşam saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışı görüleceğini bildirdi. Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji, halkı ve yetkilileri bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı da uyardı. - Ardahan

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