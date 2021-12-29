Göle eksi 28'i gördü, sokaktaki köpeğin kirpikleri dondu - Son Dakika

Göle eksi 28'i gördü, sokaktaki köpeğin kirpikleri dondu

ARDAHAN - Sibirya soğukları Ardahan'da etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 23,3ü gördüğü Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı. Dondurucu soğuklar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle, dışarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Soğukların yurt genelinde hissedildiği şu günlerde sokak hayvanları daha da zor bir yaşam mücadelesi veriyor. Dondurucu soğuğa rağmen dişlerini kullanarak buz altında yiyecek arayan sokak köpeğine ise duyarlı vatandaşlar yardım eli uzattı.

Volkan Yıldız, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kentte resmen donduklarını söyleyerek, "Bugün gerçekten hava çok soğuk ve donuyoruz. Gün itibariyle kentte sis, pus ve ayaz kenti olumsuz etkiliyor. Allah bizim gibi burada yaşayanlara fırsat versin" dedi.