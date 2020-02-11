Ardahan Buz şehre döndü: Termometreler eksi 38'i gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan Buz şehre döndü: Termometreler eksi 38'i gördü - Son Dakika

Ardahan Buz şehre döndü: Termometreler eksi 38'i gördü

6 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü.

Ardahan Buz şehre döndü: Termometreler eksi 38'i gördü, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü.


Soğuk hava nedeniyle buz şehre dönen Ardahan'da nehirler ve dereler dondu. İş yerlerin camlarının donduğu Ardahan'da sokakta yürüyen vatandaşların kaşları ve kirpikleri ise buz kesildi. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü ilde, insanlar caddelerde yürümekte zorluk çekiyor.


Meteorolojinin verilerine göre Ardahan il genelinde yaşanan en düşük sıcaklıklar: Ardahan'da eksi 22.5, Göle'de eksi 38, Çıldır'da eksi 30, Posof'ta eksi 18, Damal'da eksi 25 ve Hanak'ta eksi 25 derece oldu. - ARDAHAN

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Buz şehre dönen Ardahan'da termometreler eksi 38'i gördü
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