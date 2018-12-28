Son Dakika Haberleri: Ardahan Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 3 Araca Zarar Verdi

Ardahan Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 3 Araca Zarar Verdi

1 saat önce

Çatıdan düşen kar kütlesi 3 araca zarar verdiARDAHAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çatılardaki biriken kar kütleleri 3 araca zarar verdi.

Çatıdan düşen kar kütlesi 3 araca zarar verdi

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çatılardaki biriken kar kütleleri 3 araca zarar verdi.

Ardahan merkeze bağlı İnönü Mahallesi, Oltu Caddesinde 5 katlı bir binanın çatısınra biriken tonlarca ağırlığında kar düştü. Kar kütlesi, binanın önünde park halindeki 3 araca zarar verdi. Kar düşmesi anında araçlar içerisinde ve çevrede kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti.

Yetkililer çatılarda biriken karın ve buzun büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:39 Kaynak: DHA

Ardahan, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misafir Ettiği 13 Yaşındaki Kız, Aç Kalan Kedileri Mangalda Et ve Sucukla Besledi

Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:09:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 3 Araca Zarar Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]