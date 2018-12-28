Ardahan Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 3 Araca Zarar Verdi

Çatıdan düşen kar kütlesi 3 araca zarar verdiARDAHAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çatılardaki biriken kar kütleleri 3 araca zarar verdi.

Çatıdan düşen kar kütlesi 3 araca zarar verdi



ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çatılardaki biriken kar kütleleri 3 araca zarar verdi.



Ardahan merkeze bağlı İnönü Mahallesi, Oltu Caddesinde 5 katlı bir binanın çatısınra biriken tonlarca ağırlığında kar düştü. Kar kütlesi, binanın önünde park halindeki 3 araca zarar verdi. Kar düşmesi anında araçlar içerisinde ve çevrede kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti.



Yetkililer çatılarda biriken karın ve buzun büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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