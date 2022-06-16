Ardahan cezaevinde "olağanüstü hal" tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Ardahan cezaevinde "olağanüstü hal" tatbikatı yapıldı

16.06.2022 15:39
Ardahan cezaevinde "olağanüstü hal" tatbikatı yapıldı

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde "olağanüstü hal" tatbikatı düzenlendi.

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde "olağanüstü hal" tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği sabah saatlerinde mahkumların isyan çıkardığı cezaevinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, cezaevi dışında ve içinde güvenlik önlemi aldı ve olaya müdahale etti.

Tatbikatı izleyen Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi.

Tatbikatta görev alanları tebrik eden Arısoy, "Son derece başarılı ve gerçeği aratmayan tatbikatta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu ve benzeri tatbikatların önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan cezaevinde 'olağanüstü hal' tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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