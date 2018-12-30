Ardahan Çıldır Gölü Buzla Kaplandı

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan
'dan Çıldır
Gölü buz tuttu. Yüzeyi 10 santim buz tabakası kaplayan gölde, balık avlayan ve kızakla tur düzenleyen vatandaşlar, buzun daha da kalınlaşmasını beklediklerini söyledi.
Ardahan'ın Göle
ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 28.7 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde ise 23.2 dereceyi gösterdi. Damal
ilçesinde sıfırın altında 20.4, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 22.6, Hanak
ilçesinde sıfırın altında 23.4 ve Posof
ilçesinde sıfırın altında 12.9derece olarak ölçüldü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi de hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 22.6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 10 santim buz tabakası ile kaplandı.
123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde balık avlamak için ve atlı kızakla gezinti yapmak için buz kalınlığının daha da kalınlaşmasını beklediklerinin söyleyen Atalay'ın yeri restoran'ın sahibi Atalay Uzunkaya 'Buz kalınlığının istenildiği seviye ulaşması ile birlikte tüm yerli ve yabancı turistlerin gelip Çıldır gölünün görmesini ve bu zevki tatmasını istiyorum" dedi.
Atlı kızakçılar Tuncer Aydemir ve Tekin Akçay
, 'Geçte olsa Çıldır gölü buz tuttu. Bundan sonra bizlerin üzerine düşen gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde karşılamak ve donan göl üzerinde Atlı kızak keyfi yaptırmak. Herkesi Çıldır gölüne bekliyoruz" diye konuştu.