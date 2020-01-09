Ardahan çıldır gölü'nde eskimo usulü balık avlıyorlar - Son Dakika
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Ardahan çıldır gölü'nde eskimo usulü balık avlıyorlar

6 saat önce

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlıyorlarDONDURUCU soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlıyorlar

DONDURUCU soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 15 santimlik buz tabakasını kazmalarla daire şeklinde kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor. Geçimini yıllardır Çıldır Gölü'nde balık avlayarak sağladığını söyleyen 6 çocuk babası Atanur Dursun, Çıldır Gölü'ne kıyısı bulunan Taşbaşı, Çanakzu, Gülyüzü, Akçakale, Doğruyol, Eşmepınar ve Gölebekan köylerinde birçok kişinin ekmeğini bu gölden çıkardığını söyledi.

Yüzeyi iki hafta önce tamamen buzla kaplanan Çıdır Gölü'nde sarı sazan, gümüş balığı, şafak balığı ve alabalık bulunduğunu belirten Dursun, "Doğu Ekspres treni ile göle gelenlere şov amaçlı Eskimo usulü balık avcılığını sergiliyorduk ancak şimdi gölün nerede ise ortalarına giderek ekmeğimizi çıkarıyoruz. Eskimo usulü balık avlamak çok zor ve tehlikeli ancak yapacak başka bir işimiz yok. Bu baba mesleği. Balığın kilosunu 20 liraya satıyoruz. Günde ortalama 10 ila 15 kilo arasında çıkıyor. Çıkan balıkları da kızağa koyun köye götürüyoruz" diye konuştu.

Ardahan çıldır gölü'nde eskimo usulü balık avlıyorlar

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:40 Kaynak: DHA
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