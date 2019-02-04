Son Dakika Haberleri: Ardahan Çıldır Gölü'nde Renkli Günler

Ardahan Çıldır Gölü'nde Renkli Günler

2 saat önce

Çıldır Gölü'nde renkli günlerDoğu Anadolu Bölgesinin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle geçtiğimiz Aralık ayında dondu.

Çıldır Gölü'nde renkli günler

Doğu Anadolu Bölgesinin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle geçtiğimiz Aralık ayında dondu. Kış aylarında yüzeyi yaklaşık 4 ay boyunca buz kütlesiyle kaplı olan göl, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çıldır ilçesinde 124 kilometre kare alana sahip Çıldır Gölü, her yıl olduğu gibi bu kış ta yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yüzeyi donan ve sıfırın altında 30 dereceye varan soğuklar sebebiyle yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakası kaplayan Çıldır Gölü'ne gelenler sahipleri tarafından özenle süslenen atlı kızaklarla gezinti yapıyor, türküler eşliğinde halay çekiyor. Buz kütlesi üzerinde yürüyüş keyfi yapan turistler, günün sonunda, göl kenarında ki restoranlarda meşhur sarı sazan balığı lezzetini tadıyor.

Doyasıya bir kış keyfi yaşamak üzere Çıldır gölünü tercih ettiklerini söyleyen turistler, yapılan aktivitelerin heyecan verici olduğunu dile belirterek, harkesi gölü gezmeye davet ediyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:29 Kaynak: DHA

Van, Aralık, Çıldır, Güncel
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