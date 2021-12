Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Arısoy, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğrafını seçen Arısoy, yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda ise yine Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karesine oy verdi.

Arısoy, Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği uygulama sayesinde Türkiye ve dünyadaki önemli olayları hatırladıklarını belirterek, "Örneğin ABD'deki gelişmeleri unutmuştuk, şu an hatırlamış oldum. Çünkü her gün yeni bir gelişme oluyor. Hafızalarımızı tazelemiş olduk. AA'ya gerçekten bu harika çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Arısoy, emeği geçen muhabirleri de tebrik etti.