Son Dakika Haberleri: Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Kesgin, daha sonra oylama yaptı.

Kesgin, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamada birbirinden anlamlı fotoğrafların yer aldığını vurgulayan Kesgin, fotoğraf seçmekte zorlandığını ifade etti.

Kesgin, "Oylamada çok farklı kareler seçtim. İnsanı etkileyen fotoğraflar var, insan duygusallaşıyor, çok anlam ifade ediyorlar. Temennimiz bir daha kötü olayların olmaması. Spor kategorisinde seçtiğim fotoğraf ise ise milli duygularımızı etkileyen kareydi, bu yüzden onu tercih ettim. Ancak oylamadaki fotoğrafların çoğu önemli ve anlamlıydı." dedi.

Kesgin, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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