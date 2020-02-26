Ardahan'da "1 Çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında Öğrenciler için Yalnızçam Kayak Merkezi'nde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da '1 Çocuk 1 Dünya Projesi' kapsamında Öğrenciler için Yalnızçam Kayak Merkezi'nde... - Son Dakika

Ardahan'da "1 Çocuk 1 Dünya Projesi" kapsamında Öğrenciler için Yalnızçam Kayak Merkezi'nde...

6 saat önce

Ardahan Valiliği'nce yürütülen "1 çocuk 1 dünya projesi" kapsamında her türlü ihtiyaçları karşılanan ve her yönden takip edilen çocuklar için Yalnızçam kayak merkezinde etkinlik düzenlendi.

Ardahan'da

Ardahan Valiliği'nce yürütülen "1 çocuk 1 dünya projesi" kapsamında her türlü ihtiyaçları karşılanan ve her yönden takip edilen çocuklar için Yalnızçam kayak merkezinde etkinlik düzenlendi.


Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı öncülüğünde, yürütülen "1 çocuk 1 dünya " projesi ile ilde öksüz ve yetim çocukların desteklenmesi ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması amacıyla 11 öğrenci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel ile Gençlik Spor İl müdürlüğü kayak hocaları eşliğinde Yalnızçam Kayak Merkezine götürülerek, doyasıya bir kayak keyfi yaşadılar. Kayak yapmayı öğrenen ve gönüllerince eğlenen çocuklara kayak sonrası yemek ikramı yapıldı. - ARDAHAN

Ardahan Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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