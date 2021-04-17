Ardahan'da 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika

İl Hıfzıssıhha Kurulu , köyde virüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak, vatandaşın sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. 10 gün uygulanacak karantinada sokağa çıkma kısıtlaması da başlatıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım!