ARDAHAN'ın merkeze bağlı Yukarı Kurtoğlu köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, köyde virüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak, vatandaşın sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. 10 gün uygulanacak karantinada sokağa çıkma kısıtlaması da başlatıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika