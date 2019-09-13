Ardahan'da "100 Altın Adam" kampanyası

Ardahan'da spor kulübüne destek amaçlı, "100 Altın Adam" kampanyası başlatıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Ardahan'ı temsil eden Hoçuvanspor Kulübüne destek olmak istediklerini söyledi.

Söz konusu Ligde Ardahan'ın hak ettiği noktada olması için gönüllü ve sporu seven her Ardahanlının kulübe bir çeyrek altın kadar destek vermesini isteyen Demir, şöyle konuştu:

"Ardahanlı her hemşehrimizden birer çeyrek altın destek istiyoruz. Takımımızın ligde başarı göstermesi hepimizin gururu olacaktır. Biz Ardahanlılar olarak takımımızı yalnız bırakmamak, takımımızın çalışmalarına ve hazırlıklarına güç kazandırmak amacıyla desteklerimizi canı gönülden sunmalıyız."

Kampanyaya Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın da destek verdiğini anlatan Demir, destek olacak herkese teşekkür etti.

Demir, kampanyayı Türkiye ve dünya çapında 1000 çeyrek altına kadar çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.