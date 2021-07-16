Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması - Son Dakika

Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

ARDAHAN - Ardahan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Milli egemenlik parkında buluştu.

Ardahan'da, 15 Temmuz şehitlerini anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla tarihi Kongre Binası önünde toplanan vatandaşlar Milli Egemenlik Parkına kadar yürüdü. Yürüyüşte, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesine bağlı polisler, 15 Temmuzda şehit olan polislerin resimlerini göğüslerinde taşıdı.

Milli Egemenlik parkında düzenlenen tören Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okunan programda, İl Müftüsü Remzi Pehlivan dua etti.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce FETÖ'cü hainlerin alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştığını söyledi.

Hainlerin o gece milleti ve demokrasiyi yok etmek istediklerini belirten Öner, "Şehit kanının kırmızısından alan bayrağımızı bu semalardan indirmek için, 15 Temmuz 2016'da küresel istilacı güçler ve içimizdeki işbirlikçi FETÖ'cü hainler, alçak bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hain darbe kalkışması, devletimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaçlıyordu. O gece ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte silahlı kuvvetlerin içinde yuvalanmış bu asker suretli vatan hainleri ve diğer hain unsurlar, milletin parasıyla alınan silahları, milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza, milletin kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisine, Devletin güvenlik kurumları ile birlikte, bu aziz ve cefakar millete doğrultarak kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Vatanımızın bütünlüğüne, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, Milletimizin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Mücadelesinde olduğu gibi, kahramanca bir duruş sergilemesiyle püskürtülmüştür. Tankların, uçakların, tüfeklerin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle ve bedeniyle dikilen kahraman milletimiz, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır." diye konuştu.

Program, konser ve video gösterileriyle devam etti.