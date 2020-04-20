Ardahan'da 1756 kişiye 1000'er lira destek ödemesi yapıldı - Son Dakika

Ardahan'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1756 kişiye aynı gün içinde biner lire nakit ödemesi yapıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ödemelerin dün başladığını ve aynı gün akşam saatlerinde tamamlandığını belirtti.

Belirlenen 1756 vatandaşın tamamına aynı gün ulaşmanın önemine dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"Söz konusu 1000'er lira nakdi destek ödemesi ulaşması gereken vatandaşımızın tamamına bizzat adresinde teslim edildi. Üstelik bu ödemeleri kent olarak aynı gün tamamladık. Yeter ki vatandaşımız bu salgın sürecinde evinde kalmaya gayret göstersin, devlet olarak bize düşen her türlü destek kendilerine verilecektir." diye konuştu.

Masatlı, bu desteğin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ikinci fazı kapsamında yapıldığını ifade etti.