Ardahan'da "19 Mayıs" konseri - Son Dakika
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Ardahan'da "19 Mayıs" konseri

19.05.2022 21:23

Ardahan'da halk müziği sanatçıları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Ardahan'da halk müziği sanatçıları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Ardahan Belediyesince Milli Egemenlik Parkında düzenlenen konserde, sanatçılar müzik severlerle bir araya geldi.

Sağanağa rağmen alanı terk etmeyen vatandaşlar, yağmurluk ve şemsiye ile korunmaya çalışarak müzik eşliğinde doyasıyla eğlendi, keyifli anlar yaşadı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de konserin sonuna doğru sanatçılara eşlik etti.

Demir'in seslendirdiği "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsüne konsere katılanlardan eşlik etti.

Ardahan'da 19 Mayıs konseri
Ardahan'da 19 Mayıs konseri
Ardahan'da 19 Mayıs konseri
Ardahan'da 19 Mayıs konseri
Ardahan'da 19 Mayıs konseri
Ardahan'da 19 Mayıs konseri
Ardahan'da 19 Mayıs konseri

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19 Mayıs Ardahan'da törenlerle kutlandı 19 Mayıs Ardahan'da törenlerle kutlandı Bosna Hersek'te '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' konseri Bosna Hersek'te '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' konseri
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da "19 Mayıs" konseri - Son Dakika
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