Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskidemirkapı köyü kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta, yurda kaçak yollardan giren 2 Afganistan uyruklunun bulunduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Araç sürücüsü F.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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