Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

12.05.2022 10:03
Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskidemirkapı köyü kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta, yurda kaçak yollardan giren 2 Afganistan uyruklunun bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araç sürücüsü F.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Hatay'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı Hatay'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı Köşk Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyor Köşk Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyor

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Gültekin Uysal: Süleyman Soylu, FETÖ propagandası sürecinde yer almasının ardından AK Parti'ye katıldı
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
09:43 Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement