Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan- Kars kara yolundaki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Araçtaki incelemede, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Araç bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.
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