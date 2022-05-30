Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

30.05.2022 12:42
Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan- Kars kara yolundaki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçtaki incelemede, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araç bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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Kars'ta jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Kars'ta jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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