Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan- Kars kara yolu Çamlıçatak Köyündeki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Araçta bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı. - ARDAHAN
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