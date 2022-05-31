Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı

31.05.2022 09:08
Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan- Kars kara yolu Çamlıçatak Köyündeki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Araçta bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı. - ARDAHAN

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çaldıran'da 15 düzensiz göçmen yakalandı Çaldıran'da 15 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmadan 'Özel Güvenlik' denetimi Jandarmadan 'Özel Güvenlik' denetimi
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement