Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesine bağlı birer köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesine bağlı birer köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı. Karar doğrultusunda jandarma ekiplerince köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.

Son Dakika

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy paylaştı! Usta sanatçı Erol Keskin hayatını kaybetti

Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit

İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu

Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı

Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı

Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi