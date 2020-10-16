Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı - Son Dakika

Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı

16.10.2020 09:30
Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin mesleki eğitimlerini tamamlayarak göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin mesleki eğitimlerini tamamlayarak göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Polis Meslek Yüksek Okulunda mesleki eğitimlerini tamamlayan 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı. Bekçilerin göreve başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Öner, bekçilere görevlerinde başarılar dileyerek şunları söyledi: "Bugün, eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan 20 Çarşı ve Mahalle Bekçimize görevlerinde başarılar diliyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Sizler binlerce yıllık tarihi sahip memleketimizin bu Serhat şehrinde hizmetlerinizi ifa ederken, Anayasa'nın ve kanunların vermiş olduğu yetkileri adaletle, şefkatle ve hakkaniyetle kullanmalısınız. Devletimize ve milletimize yan gözle bakacak olan zarar vermeye kalkacak olan insanlarla mücadelede asla taviz vermeyeceksiniz. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve mahalle muhtarlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak suçların önlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması noktasında sizlere çok önemli görevler düşecektir. Bu görevleri yaparken de adaletten ve kanunların vermiş olduğu sınırlardan ayrılmayacak şekilde görev yaparak milletimize nice güzel hizmetler vereceğinize inanıyoruz. Birinci önceliğimiz; tatlı dil ve güler yüz ile vatandaşımıza dokunabilmek, devletimizin şefkatini hissettirmek ve görevimizi tam manasıyla yapabilmektir. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka gösterin. Vatandaşlarla olan diyaloglarda nezaketinizi elden bırakmayın. Kendinize, anne babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranın. Sizler devletin kamu görevlilerisiniz, bizler milletimiz için varız. Devletimizin şefkatinden taviz vermemeliyiz. Sokaklarda, caddelerde görevinizi yerine getirirken devletimizin vermiş olduğu üniformaya uygun bir vaziyette gezmelisiniz. Üniforma kutsaldır. Giyindiğiniz bu üniformanın hakkını vererek görevinizi en iyi şekilde ifa edeceğinize inancımız tamdır. Emniyet Teşkilatımızın bir parçası olarak göreve başlayacak olan sizleri tebrik ediyor, hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Programa Vali Öner ile birlikte, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Özdemir, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile emniyet mensupları katıldı. - ARDAHAN

Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı
Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı
Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı
Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı
Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı

Ali Haydan Öner, Ardahan, Anayasa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 20 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başladı - Son Dakika

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