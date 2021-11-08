20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde, yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçenin Senemoğlu köyü kırsalında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş arazide 20 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Bu kişilerin yapılan kimlik kontrolünde yurda kaçak olarak giren Afganistan uyruklulardan oluştuğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.