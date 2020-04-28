Ardahan'da 23 koronavirüs hastasının tedavisi tamamlandı - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 23 hastanın taburcu edildiği bildirildi.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 23 kişinin sağlıklarına kavuştuğunu belirtti.

Taburcu edilen hastaların bir süre evlerinde kalacağını aktaran Masatlı, "Bugüne kadar ilimizde koronavirüs tedavisi tamamlanan 23 hastamızı evlerine gönderdik. Bu süreçte hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Tedbir ve kurallara uyan Ardahanlılara teşekkür eden Masatlı, Kovid-19'un alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığını sözlerine ekledi.