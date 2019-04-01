Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 25 Yıl Sonra CHP'li Başkan

Ardahan'da 25 Yıl Sonra CHP'li Başkan

41 dakika önce

ARDAHAN'da 25 yıl sonra CHP'li aday belediye başkanlığını kazandı.

Ardahan'da 25 Yıl Sonra CHP'li Başkan, System.String[]
ARDAHAN'da 25 yıl sonra CHP'li aday belediye başkanlığını kazandı. 

Ardahan'da 2014 yılında gerçekleştirilen seçimde kullanılan oyların yüzde 34.26'sını alan AK Partili Faruk Köksoy belediye başkanı olurken, yüzde 33.57'lik oy oranıyla CHP ikinci olmuştu. AK Parti'nin 2, CHP'nin 2 ilçe kazandığı seçimler sonunda DSP de bir ilçenin belediye başkanlığını kazanmıştı.

Ardahan'da Pazar günü yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 25 yıl aradan sonra CHP belediye başkanlığını kazandı. Kullanılan oyların yüzde 50.96'sını alan CHP'li Faruk Demir, Ardahan'ın yeni belediye başkanı oldu. AK Parti'li Yunus Baydar ise oyların yüzde 42.3'ünü alabildi. İlçelerde ise 3 ilçede AK Parti'li, 2 ilçede ise CHP'li adaylar ipi göğüsledi. 

3 İLÇEDE AK PARTİ, 2 İLÇEDE CHP

Pazar günü yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Ardahan ve ilçelerinde seçilen belediye başkanları ile partileri şöyle:

CHP: Ardahan Merkez: Faruk Demir, Damal: Ergin Önal, Hanak: Ayhan Büyükkaya

AK Parti: Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu, Göle: İlhan Gültekin, Posof: Cahit Ulgar.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:44 Kaynak: DHA

AK Parti, Ardahan, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 25 Yıl Sonra CHP'li Başkan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]