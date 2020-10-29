Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Son Dakika

Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

29.10.2020 12:55
Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlaması kapsamında etkinlikler düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlaması kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bir gün önceden başlayan tören kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünde, garnizon komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene tüm resmi kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi partiler, şehit ve gazi temsilcileri katıldılar.

Kurum amirleri vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Posof Kaymakamı Murat Mete tarafından hazırlanan programla bir ilki daha yaşandı. Çambeli köyünden Çak Kalesi'ne kadar ellerinde ki bayraklarla 5 kilometre yürüyen katılımcılar Gürcistan sınırına yakın Çak Kalesi'ne Türk bayrağını astı.

İkinci günde devam eden etkinlikler de Kaymakam Murat Mete ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. - ARDAHAN

Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

29 ekim cumhuriyet bayramı, Belediye Başkanlığı, Hükümet, Tören, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Son Dakika

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