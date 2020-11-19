Ardahan'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köylerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.
- Kaynak: AA
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