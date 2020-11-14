Ardahan'da 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Karantinaya alınan mahallelerde polis ekipleri önlem aldı, mahallelerin giriş ve çıkışı kapatıldı.

??????? Aşıkşenlik , Suhara ve Yakınsu mahallelerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

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