Aksaç'ın sahneye davet ettiği Belediye Başkanı Faruk Demir de sanatçı ile Sarı Saçlım Mavi Gözlüm adlı eserin yanı sıra yöresel türküleri söyledi.

Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi - Son Dakika

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