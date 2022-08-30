Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'ndaki konserde sahne alan Oğuz Aksaç bazı parçalar seslendirdi.
Aksaç'ın sahneye davet ettiği Belediye Başkanı Faruk Demir de sanatçı ile Sarı Saçlım Mavi Gözlüm adlı eserin yanı sıra yöresel türküleri söyledi.
Alanı dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.
Vali Hüseyin Öner, Aksaç'a teşekkür ederek yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi verdi.
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