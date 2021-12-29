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Ardahan'da 32 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da 32 şişe sahte içki ele geçirildi

29.12.2021 17:30
Ardahan'da 32 şişe sahte içki ele geçirildi

Ardahan'da polis ekiplerince bazı adreslere yönelik yılbaşı öncesi yapılan denetimde 32 şişede içki ele geçirildi.

Ardahan'da polis ekiplerince bazı adreslere yönelik yılbaşı öncesi yapılan denetimde 32 şişede içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2 farklı adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli ebatlarda 32 şişe el yapımı içki ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da 32 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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