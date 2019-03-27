Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 358 Sandıkta 69 Bin 874 Seçmen Oy Kullanacak

Ardahan'da 358 Sandıkta 69 Bin 874 Seçmen Oy Kullanacak

11 dakika önce

Ardahanlı 69 bin 874 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Ardahan'da 358 Sandıkta 69 Bin 874 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Ardahanlı 69 bin 874 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

358 sandığın kurulacağı Ardahan İl Genel Meclisi, Ardahan Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ardahanlılar, Ardahan Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Son 5 yılda 505 seçmen azaldı, 2 sandık arttı

Ardahan İl Seçim Müdürlüğü verilerine göre, Ardahan'da 69 bin 874 kayıtlı seçmen bulunuyor.

2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Ardahan'da seçmen sayısı 505 azalırken, sandık sayısında 2 artış oldu.

En fazla seçmen merkezde

Ardahan'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı kent merkezinde 27 bin 770 seçmen, 121 sandıkta oyunu kullanacak.

Kent merkezinden sonra en fazla seçmen ve sandığın bulunduğu ilçe ise 81 sandık ve 18 bin 341 seçmenle Göle ilçesi oldu.

İl merkezi ve ilçe sandık ile seçmen sayıları:


İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez: 121 27.770

Çıldır: 44 7.091

Damal: 20 4.428

Göle: 81 18.341

Hanak: 37 6.867

Posof: 55 5.377

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 13:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 358 Sandıkta 69 Bin 874 Seçmen Oy Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]