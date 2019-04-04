Ardahan'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Ardahan'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardahan
'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göle
ilçesine bağlı Eskidemirkapı köyü Yayla mevkisinde düzensiz göçmenleri gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çoğunluğu Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 39 düzensiz göçmeni Ardahan kent merkezine getirdi.
Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen göçmenlerin batıdaki büyük şehirlere gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Ardahan Valiliği
binasına alınan düzensiz göçmenlerin işlemleri Ardahan Göç İdaresi Müdürlüğünce sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:45 Kaynak: AA
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