Ardahan'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

25.02.2022 12:07
Ardahan'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.G, yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.G, yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan T.G. isimli şahıs Posof İlçesi Binbaşı Eminbey köyündeki kaldığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Ardahan kapalı Cezaevine teslim edildi. - ARDAHAN

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Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Ardahan, Posof, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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