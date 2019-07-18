Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 45 çocuk erkekliğe ilk adımı attı
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Ardahan'da 45 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

3 saat önce

Ardahan Valiliği tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 45 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Ardahan'da 45 çocuk erkekliğe ilk adımı attı, System.String[]
Ardahan Valiliği tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 45 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Serhat'ta Sünnet Şöleni" programına, Vali Mustafa Masatlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, sünnet şöleninde 45 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığını söyledi.
Etkinlik ile Hazreti Peygamberin miras bıraktığı vecibeyi vatandaşlarla yerine getirmenin gayretini gösterdiklerini ifade eden Masatlı, "Amacımız, çocuklarımıza yardımcı olmak ve onların sağlıklı bir şekilde hayata başlamalarını sağlamaktır. Ayrıca devlet olarak çocuklarımızın yanında olduğumuzu da his ettirmek istiyoruz. Bugün burada eğlenmeleri bizi mutlu etmiştir." diye konuştu.
Masatlı, etkinliğe katkı sunan ve katılım gösterenlere teşekkür etti.
Pasta kesiminin yapıldığı şölen, müzik dinletisiyle son buldu.
Ardahan Valiliği, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:55 Kaynak: AA
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