İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Vera'nın da desteğiyle Posof ilçesine bağlı Asmakonak köyünde yaptığı araştırmada, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da 5 bin 340 kök Hint keneviri imha edildi - Son Dakika

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