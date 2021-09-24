Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kimlik kontrolünde düzensiz göçmenlerden 3'ünün Bangladeş , 1'inin Suriye , 1'inin de Filistin uyruklu olduğu tespit edildi.

Kalkankaya köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yabancı uyruklunun Gürcistan 'dan kaçak olarak ülkeye giriş yaptığını belirledi.

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