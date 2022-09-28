Ardahan haberi | Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde dün saat 17.08'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu. Vatandaşların çadırlara yerleştiği köylerde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Öner, hasar tespitinin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmaların yapılacağını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. Göle'ye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri depremden etkilendi. Depremin hemen ardından AFAD, Jandarma, UMKE ve sağlık ekipleriyle birlikte ilgili birimler bölgede çalışmaya başladı. Can kaybı olmayan depremde 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ahşap ve kargir evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları ile bazı binalarda kısmi yıkılmalar meydana geldi. Köylerdeki ahırların bir kısmı yıkılırken, bir kısmında hasar oluştu. Deprem sonrası ağır hasar gören Çullu köyü camisinin minaresi yıkıldı. Çullu köyünde de 4 buzağı öldü.

5 KÖYE 50 ÇADIR KURULDUDepremden en çok etkilenen Göle ilçesine bağlı Çullu, Esenyayla, Küçüktaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 5 köye toplam 50 çadır kuruldu. Vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırlara yerleşmeye başladı.VALİ ÖNER İNCELEMEDE BULUNDU Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremden etkilenen ve çadır kurulan köylerde incelemede bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Öner, çadırları da gezerek yetkililerden bilgi aldı. Depremin ardından arama kurtarma ekiplerini sahaya sevk ettiklerini belirten Vali Öner, şunları söyledi: "Allah'a şükür can kaybı yok, 2 vatandaşımız yaralandı. Birisi kaçarken ayağını sıkıştırmış. Bunun dışında yaralımız yok. 4 tane büyükbaş hayvan telef oldu. Mal kaybı da az oranda, diye düşünüyorum. Ekiplerimiz bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. 225-230 personel 50'ye yakın araçla arama kurtarma faaliyetlerinin ardından hasar tespit çalışmalarını yapmaya başladık. Yakın illerden de ekipler bekliyoruz, gelmek üzereler ilimize. En kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bunun ardından inşallah devletimiz ilgili kurum kuruluşları aracılığıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapacaktır. Ardahan Valiliği olarak ilgili kurumlarımızla birlikte bu çalışmaları en hızlı bir şekilde takip edeceğiz" 110 ARTÇI SARSINTI

Bu arada Göle'de dün 17.08'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD verilerine göre gece ve bugün öğle saatlerine kadar merkez üssü Göle olan 110'a yakın artçı yaşandı. AFAD verilerine göre artçıların büyük bir bölümü 1 ila 3 büyüklükleri arasında. Bölgede 4 ve üzeri 3 sarsıntı meydana geldi. 27 Eylül günü 17.43'te 4.0'lık artçının ardından 19.16'da 4.3, 28 Eylül 02.01'de ise 4.0 büyüklüğünde depremler oldu.