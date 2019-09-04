Ardahan'da 5 yaşındaki Rüzgar'ın remork uçak hayali
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Ardahan merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde yaşayan çiftçi bir ailenin 5 çocuğundan en küçüğü olan Rüzgar Şit, akranlarının aksine kendi oyuncaklarını kendisi yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
Ardahan merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde yaşayan çiftçi bir ailenin 5 çocuğundan en küçüğü olan Rüzgar Şit, akranlarının aksine kendi oyuncaklarını kendisi yapıyor.
Yaşıtları yaz tatilinde tablet ve telefon oyunları ile oynarken Rüzgar Şit, metal tel ile yaptığı remork uçağı bir an olsun elinden bırakmıyor.
Büyüyünce makine mühendisi olmayı hayal eden 5 yaşındaki Rüzgar, "Remork Uçak" adını verdiği oyuncağını daha da geliştirmek istiyor. - ARDAHAN
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