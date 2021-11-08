Ardahan'da 50 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Araçtaki aramada, bir yolcuya ait kolide 50 bin makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Göle-Kars bağlantılı çevre yolunda bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Ardahan'da makaron olarak bilinen 50 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

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