Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında - Son Dakika

Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, kısa bir süre önce kente giriş yapanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Ardahan'da 675 kişi ev karantinasında, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, kısa bir süre önce kente giriş yapanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasını başlattıklarını söyledi.


İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, şehre giriş yapılanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasına geçildiğini ifade eden Vali Masatlı, "Ardahan'a her ne şekilde olursa olsun giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Bu konuda çok titiz davranılacaktır. Bu kapsamda yapılan uygulamalar sonucunda, ilimize giriş yapan 675 kişi evlerinde karantinaya alındı. Bu tedbirlerin tamamı, vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Yarınlarımıza sağlıklı ve huzurlu girmek istiyorsak, bugün bunları yapmamız lazım. Bu salgınla devlet ve millet olarak birlikte baş edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Vali Masatlı, "Ardahan'a dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımız için sağlık ve güvenlik ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu dönemde en büyük isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Lütfen alınan bütün tedbirlere ve uyarılara uyalım" dedi. - ARDAHAN

Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:08 Kaynak: İHA

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