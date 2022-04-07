Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan Merkez'de ikamet eden ve Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla aranan T.Ö. ve Z.Ö. isimli şahısların kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda ikametlerinde yakalanan T.Ö. ve Z.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ARDAHAN