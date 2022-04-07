Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

07.04.2022 09:59
Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan Merkez'de ikamet eden ve Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla aranan T.Ö. ve Z.Ö. isimli şahısların kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda ikametlerinde yakalanan T.Ö. ve Z.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

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İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan Merkez, Ardahan, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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