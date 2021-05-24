Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı. Ardahan-Ardanuç kara yolunda düzensiz göçmenler olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden ekipler, Afganistanlı 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. Bu kişilerin kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti

Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu

Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar

Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor

Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki

AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti